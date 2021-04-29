Европарламент принял резолюцию по России

Европарламент принял резолюцию о действиях ЕС в случае нападения России на Украину.

Документ под названием «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику» призывает Европейский союз и его членов при начале конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС, передает «Интерфакс».

За принятие резолюции проголосовали 548 депутатов, против высказались 25, а 113 воздержались. Документ носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.

Европарламент призвал Россию «вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем», «гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря», «выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе».

В резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» и прекратить «строительство спорных атомных электростанций Росатомом».

В документе также говорится о необходимости освободить Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку.

Отдельный блок резолюции посвящен дипломатическому скандалу в связи со взрывом склада оружия в Чехии, ответственность за который Европарламент возлагает на «преступников из российских спецслужб». Он призывает государства-члены ЕС приступить к совместной высылке российских дипломатов.