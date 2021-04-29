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Во ФСИН назвали альтернативой тюремному сроку работу на БАМе

29.04.2021

Заключенные смогут выходить на свободу досрочно, работая на предприятиях Байкало-Амурской магистрали, а труд там мог бы стать альтернативой тюремному заключению. Об этом заявила глава управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Елена Коробкова. 

Слова Коробковой цитирует ТАСС. Она заявила, что в основном речь идет о жителях регионов, через которые проходит БАМ. Она напомнила, что закон позволяет переводить заключенных на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ. По пути прохождения магистрали такие ходатайства, по словам сотрудницы ФСИН, могут подать более 11 тыс. человек. 

26 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что заключенных планируют привлечь к строительству БАМа из-за нехватки рабочих на магистрали. Там проходят масштабные работы, а во время пандемии многие мигранты покинули страну и до сих пор не вернулись. В сети раскритиковали идею, сравнив ее с БАМлагом 1930-х годов. Во ФСИН не согласились с этим, заявив, что с осужденными там заключался бы трудовой договор.

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