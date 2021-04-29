Власти Болгарии призвали Москву помочь в расследовании взрывов на оружейных предприятиях

Власти Болгарии сообщили о высылке одного российского дипломата, при этом София призывает Москву «помочь в расследовании взрывов на складах» боеприпасов.

«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств в пожаре и отравлении трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

28 апреля во взрывах оружейных предприятий Болгария заподозрила россиян — прокуратура страны также связала диверсии с попыткой убийства в 2015 году торговца оружием Эмилиана Гебрева. Несколько взрывов цехов и складов произошли с 2011 по 2020 годы, а пожар в здании бывшего Института специальной техники уничтожил материалы расследования о диверсиях. Уничтоженную военную продукцию планировалось поставить в Грузию и Украину. В Москве обвинения отвергли.