Зою Светову выдвинули на место Марины Литвинович в ОНК Москвы

Журналист и правозащитник Зоя Светова выдвинута в состав общественной наблюдательной комиссии Москвы на место исключенной Марины Литвинович.

«В ОНК Москвы вместо меня выдвинута Зоя Светова! Только что она подала документы в Общественную палату. В течение 20 дней палата должна принять решение о включении Световой в ОНК Москвы», — сообщила Литвинович в Telegram.

Светова отметила, что вернуться в ОНК, где она ранее отработала три созыва «ее мечта».

6 апреля Совет Общественной палаты России проголосовал за досрочное исключение из ОНК Марины Литвинович. Причиной тогда назвали разглашение данных следствия по делу Любови Соболь. Сама Литвинович рассказывала о жалобах на нее сотрудников ФСБ, так как защитница часто посещала СИЗО «Лефортово», дела некоторых арестантов которого расследует это ведомство.

В конце апреля стало известно о новом варианте кодекса этики членов ОНК, в котором вводится прямой запрет на критику ФСИН и рассказы о заключенных без их ведома.

27 апреля вышел материал «Важных историй» и «Зоны права» о том, кто состоит в российских ОНК. Оказалось, что большинство мест в комиссиях занимают экс-силовики и лояльные ФСИН бизнесмены.