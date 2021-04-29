Адвокаты соратников Навального подали встречный иск о рассекречивании их дела

Дело о признании ФБК*, ФЗПГ* и штабов Навального экстремистскими засекретили незаконно, уверены юристы.
«Засекречивать сведения можно, если они относятся к специальному перечню в законе о гостайне. Но так это или нет, было неясно — прокурор не предоставил на этот счет никакой информации. Сведения о нарушениях прав человека гостайной точно не являются — а в секретной части дела, как мы помним, обнаружилась хроника репрессий против ФБК*. Если незаконность засекречивания дела подтвердится — это позволит защите говорить о нарушении права на справедливое судебное разбирательство», — отмечается в заявлении адвокатов.
Они обращают внимание, что без возможности ознакомиться с сутью иска организация не сможет полноценно защищать себя в суде, а СМИ не могут освещать этот процесс.
Встречный иск был подан на сегодняшнем заседании Мосгорсуда по делу ФБК*. После ходатайств защитников было решено взять паузу, основное заседание назначили на 17 мая. Адвокаты отмечают, что попросили допустить к делу Навального, так как он «фигурирует во всех процессуальных документах, а одно из движений, которое пытаются запретить, называется Штабы Навального». «Команда 29» также отмечает, что ознакомилась с материалами дела об экстремизме и не нашла там сведений, которые можно отнести к гостайне. При этом там обнаружили информацию «о будущем уголовном иске, который не замедлил последовать». По словам юриста Ивана Павлова, речь идет о деле против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
16 апреля прокуратура Москвы потребовала через суд признать ФБК*, ФЗПГ* и штабы Навального экстремистскими организациями. Позже стало известно, что дело засекретили из-за якобы наличия в материалах гостайны.
*ФБК, ФЗПГ — организации входят в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.