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Адвокаты соратников Навального подали встречный иск о рассекречивании их дела

29.04.2021

«Команда 29», которая защищает организации Алексея Навального в суде по делу о признании их экстремистскими, подала встречный иск о рассекречивании уголовного дела. Также адвокаты ходатайствовали о предоставлении им копий материалов и о допуске к делу самого оппозиционера, который отбывает срок в колонии. 

Дело о признании ФБК*, ФЗПГ* и штабов Навального экстремистскими засекретили незаконно, уверены юристы. 

«Засекречивать сведения можно, если они относятся к специальному перечню в законе о гостайне. Но так это или нет, было неясно — прокурор не предоставил на этот счет никакой информации. Сведения о нарушениях прав человека гостайной точно не являются — а в секретной части дела, как мы помним, обнаружилась хроника репрессий против ФБК*. Если незаконность засекречивания дела подтвердится — это позволит защите говорить о нарушении права на справедливое судебное разбирательство», — отмечается в заявлении адвокатов.
Они обращают внимание, что без возможности ознакомиться с сутью иска организация не сможет полноценно защищать себя в суде, а СМИ не могут освещать этот процесс. 

Встречный иск был подан на сегодняшнем заседании Мосгорсуда по делу ФБК*. После ходатайств защитников было решено взять паузу, основное заседание назначили на 17 мая. Адвокаты отмечают, что попросили допустить к делу Навального, так как он «фигурирует во всех процессуальных документах, а одно из движений, которое пытаются запретить, называется Штабы Навального». «Команда 29» также отмечает, что ознакомилась с материалами дела об экстремизме и не нашла там сведений, которые можно отнести к гостайне. При этом там обнаружили информацию «о будущем уголовном иске, который не замедлил последовать». По словам юриста Ивана Павлова, речь идет о деле против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. 

16 апреля прокуратура Москвы потребовала через суд признать ФБК*, ФЗПГ* и штабы Навального экстремистскими организациями. Позже стало известно, что дело засекретили из-за якобы наличия в материалах гостайны. 

*ФБК, ФЗПГ — организации входят в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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