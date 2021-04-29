В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана дошли до применения минометов

Пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против киргизских военнослужащих, утверждают в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Столкновения продолжаются у водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района, передает «Интерфакс». СМИ сообщают о более 20 пострадавших в конфликте.

Ситуация на границе обострилась 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями, передает 24.kg. Позже стороны начали применять огнестрельное оружие.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Военные Таджикистана заявили, что, согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В трех селах Кыргызстана — к-Татыр, Ак-Сай и Самаркандек — ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.

