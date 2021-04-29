Алексей Захаров: «Дна» не существует

Россия - пока все еще относительно мягкая диктатура, по сравнению с некоторыми другими режимами. В современном Иране политический активист рискует быть казненным по обвинению в "распространении нечестия на земле" и "войне против Всевышнего" - эти формулировки намеренно расплывчатые, как и российский "экстремизм". Список стран, где во имя государственной безопасности прямо сейчас творится вопиющее насилие, можно продолжить - Беларусь, Китай (особенно провинция Синьцзянь, один из филиалов ада на земле), Мьянма, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея. В Аргентине до 30 тысяч людей могли быть убиты без суда и следствия в 1976-1983 годах; история знает и куда более худшие примеры - например, репрессии 1937-38 года в СССР (миллион или более человек расстрелянных и погибших в лагерях). Так что плохая новость состоит в том, что не существует никакого "дна", которое можно достичь, есть морская пучина, в которой разные страны плавают на разной глубине, и чем ниже страна находится, тем страшнее в этой стране жить. Наша страна сейчас движется вниз, и нет гарантии, что та или иная остановка будет для нее последней.

Закручивая гайки, российский режим тем не менее сталкивается с ограничением. Его действия фундаментально несправедливы: он мучает людей, отказывает людям в праве собираться и праве выбирать, отменяет суд. Лояльно настроенный человек готов закрывать глаза на эти вещи, но только до определенного предела. Для власти важно не перегнуть палку - подавлять, пугать и запрещать надо так, чтобы не возникало слишком очевидных причин усомниться в правоте этих действий, не возникало ярких медийных событий, дискредитирующих репрессии. Поэтому власть постоянно экспериментирует с формами политического давления и насилия, и иногда отказывается от того, что вызывает слишком сильное отторжение. Вместо арестов она может пробовать штрафы, вместо массовых задержаний - выслеживать участников по уличным камерам и телефонам, или в первую очередь нацелиться на журналистов и тех, кто про акции пишет.

Так что важно максимально гласно давать отпор репрессиям. О репрессиях необходимо писать, их необходимо обсуждать и публично осуждать. Не может и не должно быть приемлемых форм репрессий. Штраф - это покушение на собственность, на то, что было нажито подчас непосильным трудом. Круглосуточная слежка и ограничение в праве передвигаться более уместны в тюрьме, чем в нормальной жизни. Журналисты - это наши глаза и уши, руки прочь от журналистов. Осуждать репрессии - это гражданский долг каждого и элементарный вопрос самосохранения.

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