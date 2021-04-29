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Против Навального и его соратников возбудили новое дело

29.04.2021

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Об этом стало известно из материалов по иску прокуратуры о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями, говорится на сайте политика.

Дело было возбуждено 4 февраля. Навальный, Волков и Жданов пока находятся в статусе подозреваемых.

Как отмечает «Медиазона», ч. 1 ст. 239 УК, которую и вменяют оппозиционерам, входит в расширенный в прошлом году перечень статей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности.

«Посягательство на личность Путина и его друзей заключается в том, что ФБК* и штабы годами рассказывали о его воровстве. И теперь все становится очень логично. Очевидно, что Путин и его чиновники искренне считают: воровать — это их законное право. А ФБК* и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают», — прокомментировали новое уголовное дело сторонники Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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