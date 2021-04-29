СМИ: Судан приостановил соглашение о российской базе на Красном море

Власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании базы на Красном море до утверждения его законодательным органом, сообщают СМИ, но в Судане информацию не подтверждают.

Останавливается «любое новое размещение российских военных» в одном из заливов акватории, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на свои источники. Российское посольство в Судане опровергает эти сообщения и заявляет, что они не соответствуют действительности. Ведомство заявило в соцсетях, что соглашение между странами вступит в силу только после ратификации, а утверждения СМИ — «от лукавого» и размещены с целью «нанести ущерб традиционно дружеским отношениям» России и Судана. В МИД Судана также заявили, что официального подтверждения приостановки договора пока нет.

О соглашении между странами стало известно в конце 2020 года. По документу, Россия создает на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, где будут ремонтировать корабли, а также отдыхать и пополнять запасы экипажи. Судан передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимость, в том числе береговую зону и водную акваторию. Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта не должна превышать 300 человек, размещать там можно будет не более четырех кораблей одновременно. Срок соглашения составляет 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды.