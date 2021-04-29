Алекс Дубас: Песков на спектакле о Горбачеве

Я смотрел спектакль «Горбачев» со второго ряда партера. В нескольких метрах, над моей головой, в ложе бенуара, максимально соблюдая дистанцию от, заполненного на 50 %, зрительного зала, сидели Дмитрий Песков и его спортивная супруга.

Первое отделение у меня в глазах стояли слезы. Пожалуй, впервые в театре. Не от сюжета спектакля, нет - он довольно прямолинеен. Я просто тонул в счастье оттого, что я живу в одно время с величайшими актерами: Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. Боже, как они играют! Как перевоплощаются на глазах у зрителя! Ведь вначале на сцене появляются просто два актера и неспешно начинают примерять на себя роли. Он пытается попасть в ставропольское «хгэканье» Горбачева. Сначала неуклюже и комично, затем все точнее и точнее и точнее. Она же дотошно выбирает парик и одежду того времени, а потом… потом начинается чудо.

Ко второму отделению я подуспокоился, а персонаж Миронова как раз только что стал Генсеком. И вот «Горбачев» со сцены рассказывает, как захотел узнать поближе народ. В каком состоянии медицина в стране? Назавтра его привозят в больницу. Он идет в палату, а подошвы ботинок прилипают к свежеокрашенному полу. А в палате – больные, но что странно, все как один - молодые поджарые парни. Спрашивает их о диагнозе, а те что-то невнятное мямлят в ответ.

«И тогда, - говорит Миронов: - я понимаю, что передо мной никакие не больные, а - самые обыкновенные ряженые кгбшники».

В этот момент все без исключения зрители Театра Наций заходятся в хохоте, аплодируют и смотрят на ложу с Песковым.

Вы же понимаете: это – рефлекторно, этого невозможно было не сделать. Такова сила искусства и уникальности момента.

Выражение лица Дмитрия Сергеевича в ту минуту? Вы знакомы с ним. Это когда ты всеми силами делаешь вид, что все что происходит вокруг - совершенно тебя не касается. Ты смотришь как бы в пустоту, задумавшись о чем-то абстрактном и вечном, но при этом понимаешь, что все вокруг понимают, что ты сейчас не думаешь ни об абстрактном, ни о вечном.

В общем, как у этого кота.