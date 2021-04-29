Китай вывел на орбиту базовый модуль будущей орбитальной станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» вывела в космос основной модуль будущей китайской орбитальной станции. Ожидается, что на ее постройку уйдет два года.
Проект модульной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец») является новым этапом развития китайской программы пилотируемой космонавтики, которая стартовала в конце 90-х годов прошлого века, пишет журнал N+1. С тех пор Китай запустил на орбиту ряд пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу», а также две экспериментальные станции «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2».
По плану создание трехмодульной станции уложится в 11 пусков в 2021-2022 годах. Основной модуль «Тяньхэ» («Гармония небес») представляет собой жилые помещения для трех членов экипажа, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и ориентации станции. Станция будет состоять из еще двух лабораторных модулей — «Вэньтянь» («В поисках небес») и «Мэнтянь» («Мечты о небесах»).
Ожидается, что станция сможет проработать 10-15 лет на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 километров.
Проект модульной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец») является новым этапом развития китайской программы пилотируемой космонавтики, которая стартовала в конце 90-х годов прошлого века, пишет журнал N+1. С тех пор Китай запустил на орбиту ряд пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу», а также две экспериментальные станции «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2».
По плану создание трехмодульной станции уложится в 11 пусков в 2021-2022 годах. Основной модуль «Тяньхэ» («Гармония небес») представляет собой жилые помещения для трех членов экипажа, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и ориентации станции. Станция будет состоять из еще двух лабораторных модулей — «Вэньтянь» («В поисках небес») и «Мэнтянь» («Мечты о небесах»).
Ожидается, что станция сможет проработать 10-15 лет на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 километров.