Байден хотел бы обсудить с Путиным Украину

На личной встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер США Джо Байден хотел бы обсудить конфликт на Донбассе. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.



«Байден сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений [с Россией]. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе целостность Украины», — сказал Салливан в интервью NBC News, передает РБК.



По его словам, Вашингтон вместе со своими партнерами твердо стоит на защите суверенитета и целостности Украины: «Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов».



13 апреля Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. Желание стать площадкой для проведения встречи президентов уже выразили Австрия, Чехия и Финляндия.