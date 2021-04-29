Джо Байден впервые обратился с посланием к Конгрессу

Президент США Джо Байден в своем первом обращении к обеим палатам Конгресса предложил новый план на $1,8 трлн и призывал республиканцев к совместной работе для противостояния жесткой конкуренции со стороны Китая. Об этом пишет Reuters.

Продвигая идею увеличения государственных инвестиций, финансируемых богатыми, президент-демократ призвал республиканцев, которые до сих пор решительно выступали против него, помочь принять широкий спектр спорных законов, от налоговой реформы до преобразования полиции, идеи контроля над оружием и вопросов иммиграции.

Байден призвал поднять налоги для корпораций и богатых американцев, чтобы оплатить его план инвестиций в экономику стоимостью $1,8 трлн: «Пришло время корпоративной Америке и самому богатому 1% американцев заплатить свою справедливую долю — просто заплатить свою справедливую долю».

Reuters отмечает, что Байден пытается найти компромисс между республиканцами, выступающими против увеличения расходов и повышения налогов, и демократами, которые ждут от президента более агрессивных планов. Байден, по его словам, готов работать с обеими группами законодателей, ему предстоит встретиться с ведущими законодателями-демократами и республиканцами в Белом доме 12 мая, чтобы попытаться найти точки соприкосновения. Социологические опросы показывают, что большинство американцев поддерживают увеличение инвестиций в школы, образование и инфраструктуру, а также более высокие налоги для богатых.

Байден в своей речи отметил, что запрашиваемые им расходы необходимы, чтобы идти в ногу с Китаем, который он и его администрация рассматривают как главного стратегического соперника.

План Байдена включает в себя $1 трлн на образование и уход за детьми в течение 10 лет и $800 млрд в виде налоговых льгот, предназначенных для семей со средним и низким доходом. Он также включает $200 млрд на бесплатное дошкольное образование и $109 млрд на обучение в общественных колледжах.

«Семейный» план, а также план по инвестициям в инфраструктуру и создание рабочих мест, представленный Белым домом ранее, могут представлять собой наиболее значительную правительственную трансформацию экономики за десятилетия, отмечает Reuters. Чтобы оплатить их, Байден предложил пересмотреть налоговую систему США, включая повышение максимальной предельной налоговой ставки для самых богатых американцев до 39,6% с нынешних 37%. Байден предложил почти вдвое увеличить налог на инвестиционный доход, для американцев, которые зарабатывают более $1 млн. Также он предлагает увеличить корпоративные налоги.