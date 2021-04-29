Арестанты спецприемника в Сахарово подают иск к МВД

Коллективный иск к полиции Москвы за пыточные условия содержания в спецприемнике «Сахарово» подготовили арестованные за участие в зимних протестах в поддержку Алексея Навального. Как пишет «КоммерсантЪ», 20 истцов требуют по 90,4 тыс. руб. компенсации за унижение человеческого достоинства, отсутствие медпомощи, средств гигиены и спальных мест.

Иск будет подан сегодня, 29 апреля. Ответчиками выступают МВД России и начальник спецприемника в Сахарово Алексей Лагода. Юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов, который представляет интересы узников, отмечает, что о пыточных условиях спецприемника сообщили 213 человек и, если все они присоединятся к иску, сумма претензий к МВД с 1,8 млн руб. вырастет до 19 млн руб.

Помещения центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово зимой экстренно определили для приема арестованных на митингах из-за рекордного количества задержаний. Только в Москве 23 и 31 января было задержано несколько тысяч человек. В «Сахарово» после акции 31 января доставили свыше 800 человек.

Арестованные рассказали о случаях невыдачи им лекарств; о «дырах в полу вместо туалета» и камерах наблюдения, установленных здесь же; о том, что приходилось вместо туалетной бумаги использовать простыни. До помещения в спецприемник, людей держали от трех до семи часов держали в автозаках, не справляясь с потоком арестованных и не успевая проводить медосвидетельствование. «В первый день кому-то недокладывали еды просто из-за непонимания поваров, хватит ли им на всех привезенных, — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. — В одну распределительную камеру могли поместить по 15–20 человек, чтобы обеспечить доступ в туалет и не заставлять находиться на улице».