Европарламент проголосует по вопросу отключения России от системы SWIFT

Европарламент в проекте своей резолюции предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и остановить импорт российского сырья в Евросоюз в случае вторжения на Украину. Депутаты также призвали остановить строительство «Северного потока — 2», пишет Forbes.

Если наращивание военной мощи в будущем превратится в вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен «ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет высокой», говорится в проекте документа. Европарламент призывает в таких обстоятельствах:

немедленно остановить импорт нефти и газа из России;

отключить Россию от платежной системы SWIFT;

все европейские активы «олигархов», близких к российским властям, и их семей необходимо заморозить, а визы — аннулировать.

Кроме того, Европарламент призывает все государства-члены альянса остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и потребовать прекращения строительства атомных электростанций «Росатома».

Резолюция подготовлена в связи усилением военного присутствие РФ в Крыму и на границах с Украиной, заключением Алексея Навального и давлением на связанные с ним организации. Депутаты отмечают и взрывы на военных складах в Чехии, в организации которых обвиняют российские спецслужбы.