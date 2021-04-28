Росстат разработает дополнительную аналитику данных по коронавирусу

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова. Он рассказал, что специалисты ведомства занимаются сверкой разных баз данных, чтобы включить в статистику тех, кто скончался после выздоровления от коронавируса, но на чью смерть инфекция могла повлиять. Малков отметил, что итоговый результат опубликуют не в виде «цифры», а в качестве анализа.
Сейчас Росстат делит умерших от COVID-19 на четыре категории: те, у кого вирус стал основной причиной смерти; те, у кого он мог стать основной причиной летального исхода, но это не доказано; те, у кого основной причиной называется другое заболевание, но COVID-19 оказал серьезное влияние на ход болезни и те, у кого вирус не был причиной смерти и не повлиял на основное заболевание.
В феврале ведомство сообщило о росте общей смертности в России в 2020 году на 18%, что стало самым высоким показателем за 12 лет. Коронавирус тогда был назван причиной половины избыточных смертей (превышения фактического числа умерших над прогнозным). Сегодня «Открытые медиа» сообщили, что по подсчетам журналистов избыточная смертность в России с начала пандемии превысила 500 тыс. человек.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о неофициальной статистике правительства РФ, по которой в стране уже идет третья волна пандемии коронавируса. Роспотребнадзор и Кремль опровергли эту новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неофициальной статистики не существует.