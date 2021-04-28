Доцент МГУ Михаил Лобанов: Остановить запрет просветительской деятельности

Правительство опубликовало проект документа, который будет регулировать «просветительскую деятельность». Что это значит, и что делать. Спойлер: все плохо, но есть возможность отклонить проект.

Проект постановления размещен на официальном портале https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396. Мы все помним, как зимой «Единая Россия» через скандалы и сопротивление протащила поправки о просветительской деятельности. Вся суть этого «рамочного закона» будет именно в подзаконном акте. Там и будут ограничивать деятельность кружков, неформальных лекций, мастер-классов и всего «просветительского». Вот теперь мы видим проект этого подзаконного акта. Мы еще можем повлиять на текст будущего постановления и даже отклонить его — у нас две недели.

Сразу скажу важную вещь. Власти увидели наше возмущение зимой и пока решили «попридушить» просветительскую деятельность только в рамках научных, образовательных организаций и учреждений культуры. То есть различные независимые площадки и интернет пока не трогают. Но я бы не обольщался на этот счет. Если мы не отстоим вузы, школы и библиотеки, то потом запреты и бюрократию распространят на всю научно-просветительскую сферу.

Что нам навязывают?

Государство предлагает считать, что отныне в стране есть два способа распространять знания. Либо это в рамках образовательных программ делает педагог. Т.е. человек, который выполняет множество требований государства, чтобы подписать трудовой договор, и получает за свою работу зарплату. Либо — просветительская деятельность. Ею часто занимаются люди, которые ни рубля от государства не получают. Но теперь они тоже должны будут выполнять требования, которые предъявляют к педагогам.

Каждый раз, когда просветитель захочет организовать какой угодно семинар, круглый стол в университете, школе или библиотеке — должен будет подготовить ряд документов. А именно:

А) подписать договор;

Б) принести три справки: об отсутствии судимости, по результату медосмотра и из психоневрологического диспансера (отсылка к ст. 331 ТК РФ);

В) предоставить документ, который доказывает наличие двухлетнего стажа занятия просветительской деятельностью (что конкретно имеется ввиду — пока никто не знает. Возможно, и сами авторы проекта).

Когда увидел, не поверил своим глазам. То есть, многих людей, которые невероятно далеки от школ или университетов, обязывают выполнять требования, предъявляемые к педагогам. Даже тех, кто проводит занятия в зоопарках или городских парках (тоже учреждение культуры).

Несколько примеров.

Например, ваши друзья хотят летом, в выходные в городском парке провести экопраздник. Мастер-классы по раздельному сбору отходов. Они загорелись идеей, собрались идти договариваться с администрацией парка. Так вот теперь они должны сразу брать с собой склянки для медицинских анализов - для медосмотра из пункта Б). Документы из А) и В) им тоже понадобится принести администрации парка.

Или, например, вы живете в Москве, где городские власти бодро рассказывают, как много мероприятий стало проводится в районных библиотеках. И ваш родственник решил пойти в библиотеку, организовать кружок, позаниматься с подростками шахматами. Или ваш сосед — провести семинар о капитальном ремонте для жителей района. Или ваш друг написал книжку — и хочет ее презентовать в кругу знакомых. Предупредите всех: теперь вначале понадобится получить двухлетний стаж соответствующей деятельности и предоставить документ об этом кадровику библиотеки.

Я преподаю в МГУ и веду школьные кружки по математике. Могу уверенно сказать: готовится ковровая бомбардировка по всему живому, что делается по инициативе снизу. Подавляющее большинство просветительских мероприятий внутри университетов не смогут проводиться. Споткнутся уже на пункте А). Перед любым фестивалем, кинопоказом, популярной лекцией теперь понадобится куда-то отдельно ехать, встречаться с каждым лектором, чтобы подписать договор. И взаимодействовать с административными работниками, бухгалтерией. Любой, кто сталкивался с ВУЗовской бюрократией понимает, к чему это в реальности приведет.

Что делать?

1) Пройдите по ссылке и поставьте дизлайк.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396

Это первый, но важный шаг. Понадобится предварительно зарегистрироваться или войти через свой аккаунт на госуслугах.

Там же в разделе «ваши предложения» можно написать, что Вы предлагаете отклонить проект и свою критику (свой отзыв потом можно редактировать).

2) Предлагаю тем, кто активно высказывался по проблеме, собраться в ближайшее время и выработать консолидированный текст. Которым предложим заменить текст проекта. Также явно нужна встреча министерств просвещения, науки и высшего образования, культуры с представителями популяризаторов и ученых.

Конечно, я противник закона в целом, но чтобы его отменить нужно большинство в Госдуме, у нас его нет. В эти две недели — важно сфокусироваться на том, что можно поменять. Текст реально переписать так, чтобы постановление Правительства не побило живых людей по голове.

Уверен, просветительская деятельность — благо для нашей страны. И запрос общества на нее велик.

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