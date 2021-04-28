Close

Законопроект о просветительской деятельности написан в пиратской версии Word

28.04.2021

Авторы законопроекта об ограничении просветительской деятельности написали его в пиратской версии Microsoft Word. Об этом в своем Telegram-канале сообщил IT-специалист Иван Бегтин.

Метки авторов пиратского ПО нашлись в метаданных файлов. «По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются», — пишет эксперт.

В 2019 году Иван Бегтин проанализировал более 22 тыс. файлов с сайтов российских госучреждений. В метаданных документов он выявлял сведения о хакерах, взломавших софт. Среди прочего оказалось, что 23 федеральных органа власти публикуют документы в пиратских версиях Word. 

«Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме, исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на «импортозамещенные продукты». Цифровая трансформация говорите...? Ну, вы меня понимаете», — пишет он.

Закон о просветительской деятельности устанавливает требования к ней и заставляет получать разрешения профильных ведомств на проведение международных программ. 24 апреля правительство предложило запретить заниматься такой деятельностью иностранным агентам.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.