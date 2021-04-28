Законопроект о просветительской деятельности написан в пиратской версии Word

Метки авторов пиратского ПО нашлись в метаданных файлов. «По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются», — пишет эксперт.
В 2019 году Иван Бегтин проанализировал более 22 тыс. файлов с сайтов российских госучреждений. В метаданных документов он выявлял сведения о хакерах, взломавших софт. Среди прочего оказалось, что 23 федеральных органа власти публикуют документы в пиратских версиях Word.
«Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме, исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на «импортозамещенные продукты». Цифровая трансформация говорите...? Ну, вы меня понимаете», — пишет он.
Закон о просветительской деятельности устанавливает требования к ней и заставляет получать разрешения профильных ведомств на проведение международных программ. 24 апреля правительство предложило запретить заниматься такой деятельностью иностранным агентам.