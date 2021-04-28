Полиция пришла к Дмитрию Гудкову

UPD: Дмитрия Гудкова вызвали в отдел полиции. Силовики требуют от него прийти в ОВД в пятницу для составления административного протокола за участие в январском митинге.

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Сотрудники полиции пришли домой к политику Дмитрию Гудкову.

«А я уже и заждался. Моя полиция меня стережет. Под дверью. Жена снимает через глазок, потому что с детства знает: у нас — все дома, и двери посторонним открывать не надо», — написал он в Telegram.

На опубликованной записи видно, что перед дверью стоят два полицейских.

В последние дни силовики приходили домой ко многим общественным деятелям и журналистам. Некоторых оштрафовали, других арестовали. Претензия ко всем одна — участие или организация акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 февраля. По данным «ОВД-Инфо», за неделю после митингов полиция пришла за более чем сотней людей.

Гудков сообщил «Открытым медиа», что в акции 21 апреля он не участвовал, а находился в это время в Киеве. С чем может быть связан интерес силовиков к нему, неизвестно.