В Тамбове журналиста арестовали на 30 суток за работу на акции 21 апреля

Суд в Тамбове отправил по арест на 30 суток журналиста Сергея Степанова, который освещал акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

«У Сергея была пресс-карта и редакционное задание. Он работал на митинге 21 апреля. Его останавливали менты во время митинга, чтобы проверить документы. Убедившись, что они есть, отпустили с миром. Но сегодня они решили, что никаких документов у него не было и вообще он организатор митинга», — рассказала бывший координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова.

28 апреля Степанова задержали, а суд арестовал на 30 суток, признав виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения массовой акции.