Close

Алексей Пивоваров опроверг информацию о поддельной справке на оружие

28.04.2021

Журналист YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров заявил, что не предоставлял подложные документы для получения лицензии на оружие. Также он заявил, что последний раз продлевал ее больше трех лет назад. 

«С 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом», — написал он в своем Telegram-канале. 

Журналист отметил, что ему больше нечего сообщить об этой ситуации. Ранее стало известно о том, что МВД начало проверку в отношении Пивоварова из-за заявления Росгвардии. Ведомство сообщило, что он предоставил поддельную медицинскую справку, чтобы получить лицензию на оружие. По словам Алексея Пивоварова, он не получал уведомлений о проверке. 
«Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться», — написал журналист.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.