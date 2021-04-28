Алексей Пивоваров опроверг информацию о поддельной справке на оружие

«С 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом», — написал он в своем Telegram-канале.
Журналист отметил, что ему больше нечего сообщить об этой ситуации. Ранее стало известно о том, что МВД начало проверку в отношении Пивоварова из-за заявления Росгвардии. Ведомство сообщило, что он предоставил поддельную медицинскую справку, чтобы получить лицензию на оружие. По словам Алексея Пивоварова, он не получал уведомлений о проверке.
«Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться», — написал журналист.