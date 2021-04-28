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СМИ: избыточная смертность в России за время пандемии превысила 500 тысяч человек

28.04.2021

Избыточная смертность за время пандемии в России к концу апреля достигла как минимум 500 205 человек, что сопоставимо с населением Калининграда или Чебоксар. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Издание проводило расчеты не так, как это делается обычно. Избыточную смертность, или превышение фактического числа умерших над прогнозным, чиновники считают исходя из среднего числа смертей за последние годы, либо сравнивая с показателем предыдущих лет. «При этом следует учитывать, что в 2010-е годы число умерших в стране с каждым годом уменьшалось. Если рассчитывать избыточную смертность на основе этих данных, получится заниженный показатель за 2020 год», — отмечают ОМ. Для подсчетов журналисты применили показатель «истинной» смертности за 2020 год, то есть то, сколько было бы смертей без пандемии. По данным Росстата, смертность в прошлом году могла бы уменьшиться на 3,3% по сравнению с 2019 годом, по подсчетам журналистов — на 1,2%. 

Исследователи отмечают, что показательной стала статистика Санкт-Петербурга, который оказался единственным регионом, где с апреля по декабрь 2020 года число умерших от COVID-19 (14 277 человек) оказалось выше, чем избыточная смертность по сравнению с таким же периодом 2019 года (13 791). Как пишут ОМ, это значит, что в городе достаточно точно учитывали данные о жертвах пандемии. В большинстве других регионов число умерших от коронавируса оказалось в разы или даже десятки раз меньше избыточной смертности. 

Общий показатель избыточной смертности за апрель-декабрь 2020 года издание оценило в 352,6 тыс. человек. В январе 2021 года она составила 55,7 тыс., в феврале снизилась почти до 29,5 тыс. Отмечается, что в марте, по данным ЗАГС, число умерших в России выросло на 27%, с учетом этого избыточная смертность в этом месяце составила 41,2 тыс. человек. Показатель за апрель оценили примерно в 22,4 тыс. человек, общее значение с начала пандемии таким образом превысило 500 тыс. 

«И это консервативная оценка. Скорее всего, избыточная смертность в России превысила 500 000 человек уже одну или две недели назад», — уточняет издание. 

ОМ обращают внимание на то, что избыточная смертность в России в разы выше данных сайта стопкоронавирус.рф — «от 2,3 раза в феврале 2021 года до 8,8 раза в сентябре 2020 года», кроме того, умершие попадают в его статистику с опозданием в два месяца.

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