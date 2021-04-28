Марине Литвинович отказались называть причину ее исключения из ОНК

Комиссия Общественной палаты по безопасности и взаимодействию отказалась назвать правозащитнице Марине Литвинович причину ее исключения из ОНК. Там это назвали «охраняемой законом тайной».

Как пишет глава «Агоры» Павел Чиков, об этом говорится в ответе председателя комиссии Александра Воронцова. В документе уточняется, что под тайной подразумеваются «персональные данные граждан».

6 апреля Совет Общественной палаты России проголосовал за досрочное исключение из ОНК Марины Литвинович. Причиной тогда назвали разглашение данных следствия по делу Любови Соболь. Сама Литвинович рассказывала о жалобах на нее сотрудников ФСБ, так как защитница часто посещала СИЗО «Лефортово», дела некоторых арестантов которого расследует это ведомство.

В конце апреля стало известно о новом варианте кодекса этики членов ОНК, в котором вводится прямой запрет на критику ФСИН и рассказы о заключенных без их ведома.

27 апреля вышел материал «Важных историй» и «Зоны права» о том, кто состоит в российских ОНК. Оказалось, что большинство мест в комиссиях занимают экс-силовики и лояльные ФСИН бизнесмены.