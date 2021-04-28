МВД проверяет журналиста Алексея Пивоварова

МВД начало доследственную проверку в отношении журналиста, ведущего проекта «Редакция» Алексея Пивоварова. ТАСС пишет, что поводом для проверки стала информация о поддельной медсправке на оружие.

Росгвардия сообщила ведомству, что Пивоваров использовал подложные документы для того, чтобы получить лицензию на оружие. Один из источников ТАСС заявили, что из-за этого Росгвардия аннулировала Пивоварову все документы на оружие.

Журналист пока не комментировал эту новость. За использование поддельного документа в России грозит ограничение свободы, арест, принудительные работы или до двух лет тюремного заключения.