Болгария заподозрила россиян во взрывах на оружейных заводах

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Диверсии были совершены с 2011 по 2020 годы, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева, передает ТАСС.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — сказала Милева.

По ее словам, «шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. В 2019 году Bellingcat и The Insider писали, что команда из восьми офицеров ГРУ в течение нескольких месяцев готовила отравление Гебрева в Болгарии.

Ранее власти Чехии также обвинили в причастности к взрыву складов с боеприпасами в 2014 году сотрудников российской разведки. Сообщалось, что продукция, хранящаяся на складе, принадлежала Гебреву, который планировал поставить ее Украине. СМИ писали, что в операции участвовали минимум шесть сотрудников одного из подразделений ГРУ. Ее мог лично контролировать генерал-полковник Андрей Аверьянов. После этого между Москвой и Прагой разразился дипломатический скандал, сопровождаемый взаимной высылкой дипломатов. Чехию поддержали в ЕС. В знак солидарности российских дипломатов выслали станы Балтии и Словакия. Москва ответила зеркально.