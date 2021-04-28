Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Страну должны покинуть трое сотрудников посольства Словакии, двое представителей посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

«Послу Словакии был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности. Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — говорится в сообщении МИД России о высылке словацких дипломатов.

Послам прибалтийских стран в МИД также заявили о необоснованности выдворения российских дипломатов из их столиц: «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».

Словакия сообщила о высылке трех российских дипломатов 22 апреля. Это стало ответом на предполагаемый саботаж со стороны российских спецслужб, приведший к взрыву склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Позже аналогичным образом поступили Литва, Латвия и Эстония.