Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным

Ватикан мог бы стать оптимальным местом для встречи с Путиным, так как является идеальной площадкой для диалога о мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал об этом в интервью итальянской газете La Repubblica.

Текст интервью опубликовали на сайте офиса Зеленского. Президент Украины называет Ватикан «оптимальным местом со всех точек зрения» и «глобальным моральным авторитетом», который выполняет роль посредника, так как является беспристрастным и вызывает доверие у всех сторон.

«Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов», — заявил Зеленский.

Также он выразил уверенность в том, что встреча с Владимиром Путиным состоится. На ней планируется обсудить ситуацию в Донбассе, но пока ни место, ни время, ни ее порядок не определены. В ближайшее время планируется начать консультации.

Ранее Зеленский предлагал Путину провести встречу на Донбассе, «в любой точке, где идет война». На это Путин посоветовал сначала встретиться с главами ДНР и ЛНР и выразил готовность принять Зеленского в Москве. В середине апреля пресс-служба украинского президента сообщала, что он направил в Москву запрос о переговорах с российским коллегой, но в Кремле заявили, что ничего не получали.