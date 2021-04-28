Bloomberg: В России началась третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса в России уже идет, об этом говорят данные неофициальной статистики правительства. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Так, ежедневный прирост числа инфицированных находится ниже отметки в 9 тыс. случаев уже 10 дней подряд. Но при этом в Москве около недели ежедневно выявляют более 2 тыс. заболевших, а среднее число заражений за это время достигло максимальных значения с января. Официальная статистика с портала стопкоронавирус.рф опирается только на результаты тестов и обычно показывает меньшие цифры.

Bloomberg отмечает, что Кремль пытается сдержать пандемию, не беспокоя россиян новостями о распространении вируса. В том числе из-за заявлений о том, что ситуация под контролем, пишет издание, россияне стали заметно меньше бояться заболеть COVID-19, поэтому снижается и спрос на вакцинацию.

По данным последних опросов, на которые ссылается Forbes, около двух третей россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Аналитики отмечают, что многие не видят в этом необходимости, «если государство не заставляет».

О том, что ситуация с заболеваемостью может осложниться, ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным и вице-премьером Татьяной Голиковой. По ее словам, темпы инфицирования практически перестали снижаться. «Если в марте это было минус 13 процентов в неделю, то сейчас это меньше процента за последние три недели, мы практически стоим».