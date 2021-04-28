Полицейские пришли с обыском к барнаульскому активисту Виктору Рау

В дом к барнаульскому активисту Виктору Рау пришли полицейские, с ним нет связи. Ранее против него возбудили уголовное дело по «дадинской» статье.

Об этом сообщает «Тайга.инфо». Издание ссылается на пост Рау в Facebook о визите полицейских в 6 утра и пишет, что его телефон сейчас недоступен. По данным «Апологии протеста», у активиста изъяли 65 плакатов, компьютер и телефон, его уже допрашивают следователи МВД.

В середине апреля против Виктора Рау возбудили уголовное дело по «дадинской» статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга либо пикета. 17 апреля активиста задержали, назвав причиной наличие у него маски со словами «Путина в отставку», при этом плакатов у него при себе не было.