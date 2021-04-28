Кипр незаконно выдал 3500 «золотых паспортов»

Правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам состоятельных бизнесменов в рамках программы получения гражданства за инвестиции. Эта программа была привлекательной, потому что паспорт Кипра, члена Европейского Союза, позволял бесплатно путешествовать и проживать в рамках блока, состоящего из 27 членов, но в прошлом году закрыта из-за выявленных злоупотреблений. В России о такой идее задумались этой весной.

Как пишет AP, независимая комиссия, которая занималась расследованием злоупотреблений, выяснила, что власти выдавали паспорта родственникам инвесторов несмотря на то, что это не было предусмотрено законом. Кроме того, около 770 паспортов были выданы инвесторам, которые не подпадали под соответствующие критерии. Всего Кипр за 13 лет, с 2007 по 2020 годы, выдал 6779 «золотых паспортов». В прошлом году программа была закрыта из-за злоупотреблений. При этом, как отмечает AP, закон, разрешающий предоставлять гражданство членам семей инвесторов, был принят всего за несколько месяцев до ее отмены.

Комиссия также обвинила правительство в потенциально «неадекватной проверке» заявок инвесторов, а также в нарушении «основных принципов естественной справедливости и надлежащего управления». В отчете говорится, что ни президенты, ни члены правительства, участвовавшие в процессе выдачи паспортов, не отказались от предоставления гражданства, когда у них мог быть конфликт интересов в отношении заявлений, обрабатываемых юридическими фирмами или другими компаниями, с которыми они были прямо или косвенно связаны.

Российское правительство в этом году задумалось о том, чтобы начать в упрощенном порядке предоставлять иностранным инвесторам вид на жительство в обмен на вложения в размере 30 млн руб. Как сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников, эту сумму инвестор должен вложить либо в создание компании, тем самым создавая рабочие места, либо в недвижимость.