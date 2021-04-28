Роман Юнеман: Политика никуда не делась

События последних недель — часть стратегии по разгрому той силы, которую в России принято называть несистемной оппозицией. Это прицельный удар по «инфраструктуре протеста» — по тем организациям и медиа, которые имели ресурсы, возможности и решительность выводить людей на улицы и освещать эти выходы.

Кого-то из оппозиционных политиков, небольших структур и независимых СМИ оставят, но в целом мы имеем дело с тотальной зачисткой политического и информационного поля перед выборами.

Что уж там говорить, если в пресловутый список иноагентов включили один там антикоррупционный портал — совершенно системное медиа, чей руководитель буквально получал гранты ОНФ. Даже они попали под раздачу. Видимо, из-за слова «антикоррупционное» в названии. «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка» — ещё один образцовый случай.

Есть ли вероятность, что следом придут за нами — конкретно за мной и за Обществом.Будущее?

Мы ведём себя максимально осторожно и предпринимаем все юридические меры, чтобы к нам нельзя было подкопаться, но такая вероятность в РФ есть всегда. Занимаешься политикой без согласования — рискуешь.

Власти научены опытом 2011 и 2019 годов. Нынешний разгром — отложенный ответ на те события, прививка от возможных ремейков. И готовился он заранее.

В 2011 году протесты случились из-за массовых фальсификаций в день голосования, в 2019 — из-за недопуска кандидатов к выборам. Уничтожение инфраструктуры протестов позволит, при желании, запустить любой из этих сценариев. Или даже сразу оба. Ведь угроза митингов устранена. Как бы.

У всей этой «разгромной» стратегии есть одна серьёзная уязвимость. Недовольные люди никуда не исчезли. «Протестный потенциал» никуда не исчез. Общее ощущение от жизни лучше не становится: я вижу это по многочисленным разговорам с людьми и по результатам фокус-групп. И я по-прежнему не вижу причин, чтобы ситуация здесь начала меняться.

Снося старые структуры и политические силы, власть обнуляет и весь их антирейтинг, который пропагандистская машина старательно выращивала многие годы. Новые организации и люди, которые придут на смену старым, будут представлять бОльшую угрозу для пресловутой «политической стабильности». Ещё они станут хитрее и непредсказуемее. А кто-то — радикализируется.

«Не лучшее время для политики, в России её больше нет», — я часто слышу эти слова.

Это не так: политика никуда не делась и не денется. И мы будем делать всё для того, чтобы это лучшее время наступило. Желательно без потрясений, к которым страну толкают те, кто принимает все эти решения о разгонах, запретах и посадках.

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