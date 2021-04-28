В ЕС призвали Россию прекратить преследование структур Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил и призвал российские власти прекратить преследование организаций, связанных с Алексеем Навальным.

«Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем Навальным организаций, в том числе его Фонда борьбы с коррупцией*, противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав», — написал Боррель в Twitter.

Ранее правозащитная организация Amnesty International также раскритиковала приостановку работы сети штабов Навального. «Дерзость и масштаб потенциальных последствий этой циничной атаки беспрецедентны, поскольку она фактически нарушает права сразу тысяч людей на свободу слова и ассоциации», — цитирует DW директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Правозащитник подчеркнула, что под угрозой оказались не только десятки сотрудников штабов Навального, но и «сотни тысяч пользователей интернета, которые делились материалами групп Навального в социальных сетях».

27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* и ФЗПГ*. Это решение принято по просьбе прокуратуры в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска об их запрете. 26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и ФЗПГ — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.