За неделю после протеста силовики задержали 115 человек

С 21 апреля, когда прошла всероссийская акция протеста в поддержку Алексея Навального, силовики задержали 115 человек в 23 городах. Такие данные приводит «ОВД-Инфо» на вечер 27 числа.

Больше всего задержаний, 58, зафиксировано в Москве. Людей вызывают в отделы полиции для составления протоколов или задерживают и составляют протокол, в некоторых случаях оставляя в отделах на ночь до суда. Им вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо ее организацию через соцсети. На сайтах московских судов опубликована информация о 183 делах по статье 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акциях), поступивших в суды с 22 апреля.

Задержания начались уже 22 апреля. Самой популярной тактикой полиции, особенно в Москве, стало выжидание «правонарушителей» и их задержание, когда те приходят к себе домой или наоборот уходят, отмечает «ОВД-Инфо». Таким образом задержали профессора РГГУ Александра Агаджаняна, когда тот возвращался с работы. Он ночь провел в отделе, а на следующий день его оштрафовали на 20 тыс. руб. 25-26 апреля полиция приходила к московским журналистам. С давлением столкнулись сотрудники «Дождя», «Комсомольской правды», «Эха Москвы», RTVi и «Медузы»*. Полицейские требовали проехать с ними в отдел и доказать, что во время акции у них было при себе редакционное задание.

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