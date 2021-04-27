Андрей Зубов о задержании профессора Александра Агаджаняна

Узнал, что вчера задержали за участие в шествии 21 апреля, моего коллегу, прекрасного буддолога, доктора исторических наук, профессора РГГУ Александра Сергеевича Агаджаняна. Его оставили в заключении на ночь. Когда-то, в начале 2000-х я убеждал Александра Сергеевича возвращаться из университета Аризоны в Россию. Говорил, что здесь для высокой науки, особенно для религиоведения открываются прекрасные перспективы. Александр Сергеевич вернулся. Он действительно стал востребованным и успешным ученым, состоял во многих ученых и экспертных советах. Помню наши серьезные беседы и по проблемам современной сангхи, и по сложным вопросам классической тхеравады. Алик всегда очень помогал мне.

Политически оппозиционно активным Александр Сергеевич никогда не был. Но так развивается русская жизнь, что умный и честный человек неизбежно начинает противостоять режиму, глупому, лживому и преступному. И вот Алик схвачен полицией и, даже несмотря на астму, на свой, уже за 60 возраст, оставлен в узилище.

В какой-то степени я чувствую себя ответственным за коллегу, поверившего в свое время мне, и вернувшегося, чтобы учить не американскую, а русскую молодежь новой для нас науке - сравнительному религиоведению. Александр Сергеевич делает это блестяще. Неужели он ошибся? Думаю - что нет. Ошибся не он, ошиблись все мы, позволив такой власти утвердиться в нашей России.

Да и властители ошиблись. Подвергая репрессиям теперь уже видных и с мировым именем ученых за их желание быть гражданами своей страны, а не только "буржуазными специалистами", нынешняя российская власть перешла еще одну красную черту, стремительно приближая свою гибель. Пытаясь запугивать достойных людей, она только озлобляет их. Из попутчиков делает их деятелями политического процесса и знаменем, которое видно издалека. Агаджанян, Дмитрий Быков... Вам мало Алексея Навального? - Вы получите, господа правители, еще и других сильных и популярных борцов с режимом. Мы вас не боимся и не будем бояться. Мы сделаем всё, чтобы вы ушли, чтобы в России вновь можно было дышать и думать свободно.

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