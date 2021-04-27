Политолог Александр Шмелев: Каждый может попасть под раздачу

Именно террор в классическом смысле слова.

Запустить карательную машину, в произвольном порядке выдергивающую людей из толпы, чтобы запугать всех.

Для этой машины нет никаких иерархий, былых заслуг, возраста, пола и здравого смысла.

Будь ты хоть пожилым академиком, хоть 15-летней школьницей, хоть уборщицей в поликлинике, хоть бывшим вице-спикером и героем России - в любой момент к тебе могут прийти страшные люди в черном, которые схватят тебя и куда-то потащат.

Каждый может попасть под раздачу.

Никто не может чувствовать себя в безопасности.

Любой человек, ложащийся спать у себя в постели, должен быть готов к тому, что проснуться ему придется от назойливого стука в дверь: за ним пришли.

Ну, а для всех остальных каждое утро должно начинаться с чтения лент и перекличек: кого еще мы лишились за эту ночь? Кто попал в число новых жертв?

И ведь нельзя сказать, что всё это стряслось неожиданно.

В целом уже давно более или менее было ясно, что идет к чему-то подобному.

Но все равно: одно дело знать, что, скорее всего, так будет, и совсем другое - действительно оказаться в этой реальности...

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