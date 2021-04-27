Алексей Навальный: Год врачей

В личном плане последние 12 месяцев для меня это безусловно год врачей. И медсестер. Медиков вообще. Никогда в жизни с ними так много не общался.



А тут — ого-го.



Сначала врачи спасли меня, умирающего от отравления хим. оружием в самолете.



Потом спасли второй раз, рискуя карьерами, объяснив моей жене и всем, что меня надо немедленно увозить из омской больницы, где их злые коллеги прикончат меня (не будут лечить просто) по приказу Кремля.



Потом врачи «Шарите» превратили меня из овоща обратно в человека.



Только что огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен моей колонии, а они не сдавались. То есть буквально в тюрьмы шли для меня.



«Врач — благородная профессия» — это вроде какой-то штамп. Но сейчас я знаю, что для очень многих медиков это жизненный девиз. И я им очень благодарен. Хочу назвать только несколько имен. Их гораздо больше: Анастасия Васильева, Ярослав Ашихмин, Александр Полупан, Андрей Волна, Юлия Азимова, Всеволод Шурхай, Алексей Эрлих, Феликс Холланд.



Да и вообще всем-всем. Моим тюремным, тамбовским врачам тоже спасибо. Ну в конце концов я понимаю, что они просто в тех рамках, что им задало начальство, а тем — Кремль. Но я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь. Вон, вчера заметил, что медсестра ручкой делает пометку на запястье, чтобы не забыть час, когда мне надо дать очередные три ложки овсяной каши. Отдельный привет медсестре Татьяне, которая ставит капельницы как Боженька.



Знаете, вот даже какая мысль у меня возникала постоянно в эти месяцы: хочу, чтобы кто-то из моих детей был врачом. Хотя дети уже, наверное, нет. Ну пусть кто-то из внуков тогда.

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