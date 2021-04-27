Россия может засекретить отчетность попавших под санкции компаний

Власти России могут засекретить бухгалтерскую отчетность компаний, попавших под зарубежные санкции, и предприятий ОПК. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

Как сообщает Finanz, речь идет о доступе к государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности (ГИРБО), его ведет ФНС с 2020 года. В случае принятия законопроекта кабмин сможет ограничивать доступ к нему на временной или постоянной основе для «определенных категорий пользователей». Сейчас база общедоступна, и в правительстве считают, что это «наносит или может нанести ущерб» организациям, в особенности тем, кто работает в сфере ОПК или попал под санкции.

В проекте закона отмечается, что он будет способствовать «совершенствованию формирования» реестра, упрощению предоставления отчетности и «снижению административной нагрузки».