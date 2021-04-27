Антимонопольщики оштрафовали Apple на 906 млн рублей

ФАС России наложила на компанию Apple оборотный штраф в 906 млн 299 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Дело было возбуждено по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля», — говорится в сообщении ФАС.

Также ФАС обнаружила, что в документах Apple положения «содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках».