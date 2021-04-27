Close

Антимонопольщики оштрафовали Apple на 906 млн рублей

27.04.2021

ФАС России наложила на компанию Apple оборотный штраф в 906 млн 299 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Дело было возбуждено по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля», — говорится в сообщении ФАС.

Также ФАС обнаружила, что в документах Apple положения «содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.