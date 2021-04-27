Обвинение запросило до 16 лет колонии для обвиняемых по делу Голунова

Назначить бывшим полицейских, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, наказание от 7 до 16 лет колонии общего режима, запросило гособвинение. Игорю Ляховцу запросили 16 лет колонии. Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву — по 12 лет заключения, а признавшему вину Денису Коновалову — семь лет, передает «Интерфакс».

Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск на 5 млн руб., заявленный Голуновым, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.

Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года, обвинив в сбыте наркотиков. Он утверждал, что их ему подбросили. Позже уголовное дело прекратили. Полицейских, задержавших репортера, арестовали в январе 2020 года.