Полиция пришла к журналистке «Медузы»* (издание признано иноагентом)

UPD: Кристина Сафонова рассказала, что после ухода участкового ей позвонили из Молжаниновского отдела полиции (она к нему не относится) и сказали, что сообщение о ее участии в митинге 21 апреля пришло к ней по ошибке. Спросили в качестве кого она была на митинге, попросили прислать фото документов, подтверждающих что она журналист. Попросили явиться для дачи объяснений.

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Полицейские пришли домой к специальному корреспонденту «Медузы»* Кристине Сафоновой. Это четвертый журналист, которого посетили сегодня силовики.

О визите полицейских к Сафоновой сообщило само издание. Причина неизвестна.

Ранее участковые увезли в отдел полиции журналиста «Комсомольской правды» Александра Рогозу. Причиной стало то, что он работал на митинге в поддержку Навального 21 апреля. По той же причине в полицию попал корреспондент телеканала «Дождь» Алексей Коростелев, его отпустили после двух объяснительных под обязательство о явке в отдел 30 апреля. Кроме того, утром полицейские пришли домой к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко и потребовали явиться в отдел с редакционным заданием от 21 апреля и пресс-картой. Сообщается, что все журналисты были на акциях с редзаданиями, удостоверениями и в жилетках с надписью «Пресса».

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.