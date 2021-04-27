Китай намерен ужесточить борьбу с иностранным шпионажем в бизнесе

Пекин намерен ужесточить борьбу со шпионажем в госучреждениях и бизнесе. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на местные СМИ.

Так, теперь органы национальной безопасности КНР получат доступ в здания и к документам компаний, которые правительство сочтет «уязвимыми для иностранного проникновения». В постановлении, принятом Министерством госбезопасности Китая, говорится также о том, что силовики смогут составлять списки таких компаний и требовать от них принятия повышенных мер безопасности. Все эти организации будут нести ответственность за обеспечение таких мер. В частности, их сотрудники должны будут подписывать обязательства перед вступлением в должность, компаниям предстоит проводить инструктажи персонала перед командировками за границу, беседовать после возвращения в Китай и предоставлять отчеты о деятельности.

«Заграничный шпионаж, спецслужбы и враждебные силы усилили проникновение в Китай и расширили свою тактику кражи секретов различными способами и в большем количестве областей, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности и интересам Китая», — говорится в публикации китайского информагентства «Синьхуа».

СМИ также рассказывают, что Пекин усиливает надзор за персоналом, выезжающим за границу, с 2019 года. Те, кто отправляется в некоторые страны (в списке США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия), должны сообщать о каждом пункте назначения, повестках дня и встречах с иностранным персоналом. Также в коммерческих фирмах усилили обучение перед поездками за границу, в частности, людям показывают фильмы о шпионской работе.