Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2017 года

По данным ЦБ, основным причинами стали трехкратное ускорение роста цен на продукты и бензин, а также очередное падение курса рубля в конце марта-начале апреля.
Так, в годовой перспективе россияне ждут инфляцию в 11,9%, что вдвое выше оценки банка (5,5%). Текущую инфляцию жители страны оценивают более чем в 2,5 раза выше, чем официальная статистика, на уровне 14,5%. Каждый седьмой считает, что цены растут на 30% и больше.
В первую очередь на рост цен жалуются те, у кого нет сбережений: в этой группе уровень наблюдаемой инфляции превысил 16%, а ожидания оказались выше 12%.
Росстат сообщает, что на конец марта стоимость продуктов питания выросла на 8,25%. Это почти в четыре раза превышает показатель марта 2020 года. Сильнее всего подорожали сахар (на 58%), подсолнечное масло (+26,5%), яйца (+26%), крупы (+20%). Стоит отметить, что сахар и подсолнечное масло после роста цен на них попали в категорию продуктов, на которые правительство замораживало цены.
В отчете также отмечается, что россияне стремятся тратить свободные средства. Доля предпочитающих откладывать оказалась самой низкой с конца 2014-начала 2015 года, сейчас это 51%.