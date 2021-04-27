Close

#В блогах

Иван Жданов о судебном запрете

27.04.2021

В общем-то решение ни на что не повлияет

Что не может теперь ФБК*?

Пользоваться государственными СМИ.

Ок, в Российской газете наше расследование больше не опубликуют 🙁

Организовывать митинги?

ФБК* как юридическое лицо митинги никогда не организовывало.

Участвовать в выборах? ФБК* никогда не участвовал сам выборах.

Использовать банковские вклады. Доставляет особенно. Прокурор Денис Попов показывает свою юридическую безграмотность. Вкладов у ФБК* никогда не было. Речь, очевидно, идет о счете. Идиоты.

В общем-то решение ни на что не повлияет.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.