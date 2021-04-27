Иван Жданов о судебном запрете

Что не может теперь ФБК*?
Пользоваться государственными СМИ.
Ок, в Российской газете наше расследование больше не опубликуют 🙁
Организовывать митинги?
ФБК* как юридическое лицо митинги никогда не организовывало.
Участвовать в выборах? ФБК* никогда не участвовал сам выборах.
Использовать банковские вклады. Доставляет особенно. Прокурор Денис Попов показывает свою юридическую безграмотность. Вкладов у ФБК* никогда не было. Речь, очевидно, идет о счете. Идиоты.
В общем-то решение ни на что не повлияет.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.