Украина высылает российского консула в Одессе

МИД Украины объявил «нежелательным лицом для пребывания в стране» российского консула в Одессе. Он должен будет уехать в Россию до 30 апреля.

Таким образом Киев ответил на объявление персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. В заявлении на сайте ведомства говорится, что в случае продолжения «провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России», МИД Украины оставляет за собой право на ответные действия. Высылку украинского дипломата там назвали продолжением антиукраинской кампании и очередным проявлением недружественных действий.

Москва заявляла, что высылаемый из России дипломат занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. В украинском МИД заявили, что это решение нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику.