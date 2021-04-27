Индия достигла мирового рекорда по суточной заболеваемости COVID-19

В Индии за сутки зафиксировали 323 144 случая заражения коронавирусом. За это время в стране скончалось от инфекции 2771 человек.

Общее число случаев заражения в стране, где сейчас развивается самая масштабная вспышка коронавирусной инфекции, сегодня превысило 17,6 млн человек, почти 198 тыс. скончались.

В Индии с 22 апреля начался масштабный подъем заболеваемости коронавирусом. Агентство Dpa сообщает, что страна ставит мировые рекорды по заражениям шестой день подряд. Сообщается о нехватке медикаментов и кислорода, отделения реанимации переполнены, а тела сжигают на улицах. Самая сложная обстановка в городе Нью-Дели. По данным агентства, только нехватка кислорода стала причиной 14 смертей в четырех штатах. О готовности помочь объявили несколько стран, сегодня партия из 100 систем вентиляции легких и 95 кислородных концентраторов пришла из Великобритании.

Индию называют одной из самых пострадавших от коронавируса стран после США. Между тем, она уже побила рекорд Штатов по суточному приросту заражений. В США он был поставлен 8 января, когда суточный прирост инфицированных достиг отметки 307 581 человек.

Отмечается, что фактическое число заражений в Индии может быть в десятки раз выше официальных цифр. Журналисты нескольких СМИ объявили, что не доверяют официальным данным, и начали вести собственные подсчеты. Ранее несколько стран приостановили полеты из Индии, включая Германию, Италию, Бангладеш, Австралию, Малайзию и Нидерланды.