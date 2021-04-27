Дмитрия Быкова вызвали на повторный визит в полицию

Полиция отложила составление протокола на писателя Дмитрия Быкова об участии в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

«Ввиду того, что правоохранительным органам требуются дополнительные сведения об участии Дмитрия Быкова в несанкционированном митинге, попросили нас прийти в пятницу. Сегодня не составляли ни административный протокол, ни другие документы», — сообщил «МБХ медиа» адвокат Гаджи Алиев.

Накануне вечером Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола из-за акции 21 апреля.