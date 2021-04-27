Владимир Гельман: Приглашение к перевороту

Лукашенко анонсировал указ о том, что в случае его смерти власть в Беларуси перейдет к совету безопасности страны. Со стороны этот шаг выглядит как приглашение к членам совета безопасности предпринять усилия для именно такого развития событий и, таким образом, прийти к власти. Для постсоветских авторитарных режимов военные перевороты пока не были типичны - персоналистские лидеры сохраняли контроль над силовым аппаратом, проводя интенсивные кадровые перестановки и создавая параллельные силовые структуры по принципу "разделяй и властвуй". В свою очередь, сами силовики были вполне себе удовлетворены сохранением статус-кво, и не имели стимулов к переменам. Но по мере того, как эти режимы сталкиваются с нарастающим кризисом легитимности, с одной стороны, и с ухудшением ситуации в соответствующих странах, с другой, стимулы к тому, чтобы изменить статус-кво, списав все грехи на стареющего автократа, будут только нарастать. И как знать, возможно, что неуклюжая инсценировка попытки переворота, проведенная в Беларуси, через какое-то время может оказаться увертюрой к перевороту реальному...

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