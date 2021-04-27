Корреспондента «Дождя» отпустили из полиции без протокола

Журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелева отпустили из полиции без протокола, но ему пришлось написать две объяснительные и подписать обязательство о явке. Отпустить его согласились после того, как ему привезли редакционное задание, подтверждающее, что он работал на акции протеста 21 апреля, сообщает телеканал. 30 апреля Коростелев вновь должен прийти в полицию, за это время силовики намерены запросить у редакции «Дождя» подтверждение, действительно ли он работал на митинге.

Алексея Коростелева полиция задержала утром у него дома и увезла в отдел для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля, на которой он работал как журналист. У него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса», сообщили в редакции.

21 апреля по всей России прошли акции с требованием допустить гражданского врача к Алексею Навальному. В Москве через несколько дней полиция начала приходить домой к участникам митинга и составлять на них административные протоколы. Так, вечером в понедельник сотрудники полиции задержали доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ Александра Агаджаняна, в полиции оказался и политик Леонид Гозман. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола об участии в митинге. Утром 27 апреля полиция приходила и корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, который работал 21 апреля на улицах Москвы и освещал акцию протеста.