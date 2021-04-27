Смертность в России выросла на 17,9%

В 2020 году рост общей смертности в России составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из отчета Минздрава. Ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась на 1,84 года, до 71,5 года, передает ТАСС.

Всего в прошлом году умерли 2 млн 124,5 тыс. человек, что на 323,8 тыс. больше, чем годом ранее. Большую долю в приросте смертности составили летальные исходы от коронавируса, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

«Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», — сообщается в отчете.