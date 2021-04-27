США создадут центр защиты от вмешательства в дела страны

Как пишет Politico, инициатива вызвана «многочисленными предупреждениями» о попытках России и других государств повлиять на выборы в США. Необходимость создания специального центра объясняют растущими угрозами. Об этом еще в январе говорила глава американской национальной разведки Аврил Хейнс.
Новая структура будет собирать разведданные о намерениях различных стран повлиять на обстановку в Штатах, в частности, в списке есть Россия, Китай, Иран и КНДР.
В декабре стало известно о хакерских атаках на федеральные и частные сети США, в них обвинили спецслужбы России. В середине апреля американское разведывательное ведомство в докладе сообщило, что в 2021 году Россия продолжит использовать различные тактики для того, чтобы «подорвать влияние США», «расколоть западный мир и ослабить его альянсы». До этого Москву обвиняли во вмешательстве в американские выборы.